Rianxo activa un proxecto plurianual de melloras no polideportivo

Rianxo. O goberno local de Rianxo, consciente da antigüidade das instalacións do polideportivo municipal e das súas necesidades, elaborou un ambicioso proxecto para acometer diversas melloras no complexo en base a un plan plurianual no que se van investir máis de 400.000 €.

O alcalde, Adolfo Muíños, dixo que está previsto que as actuacións deseñadas se desenvolvan en varias fases. Unha das obras contempladas é a substitución íntegra dos paneis da cuberta da edificación. O obxectivo é proporcionar ós usuarios as mellores condicións posibles para a práctica das diversas disciplinas deportivas.

A cuberta do pavillón está formada por dous tipos de chapas: opacas e translúcidas. Ao longo da última década levouse a cabo un proceso de substitución das translúcidas, que son as que máis se deterioran co paso do tempo. A día de hoxe investíronse xa preto de 18.000 euros en renovar estas chapas, estando completado o noventa por cento do cambio.

No que respecta á chapa desprendida parcialmente a pasada fin de semana, correspóndese cunha actuación levada a cabo no ano 2015. Unha vez analizado o seu estado e ante o perigo potencial de caída á vía pública, o Concello decidiu avisar aos bombeiros para que procederan á súa retirada, posto que contan con persoal cualificado e coas medidas de seguridade necesarias para acometer este tipo de actuacións.

O plan deseñado prevé tamén a renovación das fachadas e dos almacéns. s. s.