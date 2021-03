Rianxo anima a axenda escolar con teatro e un espectáculo científico

Rianxo. O auditorio de Rianxo acolle este xoves ás 10.00 horas o monólogo Contos de contrabando, do actor Avelino González, dirixido ao alumnado de 1º da ESO do IES Félix Muriel. Narra a historia de amor entre dous contrabandistas, el galego e ela portuguesa. A súa relación de amor desenvólvese á par da súa vida profesional. Dedícanse os dous a unha actividade comercial sen licenza fiscal, e viven as súas vidas persoais como calquera outra persoa, e tamén sen as licenzas administrativas correspondentes.

Isto provoca interferencias que poñen en perigo a relación. Saltando fronteiras e trámites administrativos e aprendendo linguas e linguaxes segundo fose preciso, tentan consumar a súa relación... se o conseguen ou non, sábese ao final da función.

No mesmo escenario terá lugar este venres ás 12.00 horas o espectáculo científico Código Sapiens, Mens Lingua-Lingua Mens, unha exploración da ciencia na linguaxe, a cargo de Vicente Mohedano e Xurxo Mariño. Este espectáculo de temática científica está dirixido ao alumnado de 2º da ESO do IES Félix Muriel.

E o mesmo día e á mesma hora, pero no CEIP Castelao de Rianxo, representarase a obra teatral que leva por título A gran viaxe, a cargo da compañía Inventi Teatro. s. s.