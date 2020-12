Rianxo aproba o novo convenio colectivo para o persoal laboral e os regulamentos de teletraballo e segunda actividade

A Mesa de Negociación do Concello de Rianxo aprobou por unanimidade o novo convenio colectivo para o persoal laboral, o acordo regulador para os funcionarios, o regulamento de teletraballo e o regulamento de segunda actividade para todo o persoal ao servizo da administración local.

Os textos aprobados implicaron na negociación ao conxunto do comité de empresa, a representante do funcionariado e os sindicatos CIG, UXT, CCOO e CSIF e, por parte do Concello, á Alcadía. En conxunto, a valoración do acordado foi moi positiva e é o último chanzo antes da futura aprobación da relación de postos de traballo que se prevé finalizar nuns meses.

Agora, tras o paso pola mesa de negociación, elevaranse ao pleno municipal para a súa ratificación.

Ademais da posta ao día do convenio colectivo e do acordo regulador, o regulamento de teletraballo supón unha ferramenta para establecer os protocolos de funcionamento da administración e dos departamentos non só en tempos de pandemia, senón nun novo xeito de traballar por tarefas, favorecendo a conciliación, con obxectivos e garantindo sempre a atención presencial. Esta será sempre semanalmente de polo menos de dúas xornadas, pois o teletraballo, voluntario e acordado polas partes, empresa e traballador/a, nunca superará o 50 % da xornada mensual.

O regulamento de segunda actividade sae ao paso de situacións e problemas físicos para desempeñar as tarefas ordinarias por parte dos traballadores que, sen embargo, non impiden seguir con outras tarefas en postos diferentes, evitando o cese da relación laboral prematuramente, coa conseguinte redución de dereitos e salarios laborais, e seguindo este traballo ata a súa extinción a petición do traballador. Xa existía para a Policía Local por lei e quíxose ampliar esta prestación para o conxunto da plantilla.

O alcalde, Adolfo Muíños, destacou o positivo clima de traballo xerado, que deu lugar a esta unanimidade xunto ao traballo do asesor Santos Lorenzo para chegar a acordos.