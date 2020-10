Rianxo axudará a autónomos e microempresas con 161.791 €

Rianxo. O Concello de Rianxo vén de adherirse o programa PEL Reactiva da Deputación da Coruña, que contará cun orzamento de 161.791 euros, dos que a administración local aporta 32.358 euros, según o alcalde, Adolfo Muíños.

Os destinatarios das axudas son traballadores autónomos con ou sen empregados ó seu cargo e microempresas que se atopen nalgún dos supostos requiridos: afectados polo peche do estado de alarma; que non se viran afectados polo peche, pero cuxa facturación no segundo trimestre fiscal de 2020 se vira reducida, polo menos, nun 75 % en relación coa media efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de alarma; e os que se viran na obriga de acollerse a un Expediente de Regulación Temporal de Emprego.

As contías serán fixas e poden ir de 1.500 a 3.000 €. Terán consideración de subvencionables os gastos seguintes que foran realizados entre marzo (incluído) e o 31 de decembro de 2020: compra de material; arrendamentos e canons; reparación e conservación; primas de seguros; e subministracións.