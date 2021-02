Rianxo exhibirá no salón de plenos o cadro de Insua, primo de Castelao

RIANXO. O presidente da Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego, Carlos Henrique Fernández Coto, entregoule ó alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños, o cadro pintado en 1923 por Manuel Rodríguez Castelao, Insua (primo do ilustre galeguista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao). Tras ser doado por un particular, o óleo será exposto no salón de plenos xunto a un debuxo de Castelao (unha caricatura de Montero Ríos) e un texto manuscrito do poeta local Manuel Antonio. O cadro foi doado despois de que a persoa encargada de estudalo para taxalo, Ana Paula Castro Jiménez, descubrise a súa autoría. Na súa opinión, o título da obra (Dúas paisaxes de Rianxo) invita pensar que se poida tratar dun cadro xemelgo doutra obra perdida. Para exhibir a obra instalaranse medidas de seguridade no salón de plenos e faráselle un seguro. S. S.