Rianxo programa un concerto de Galifunk e o filme ‘Somos criminais’

Rianxo. O auditorio de Rianxo acollerá o vindeiro sábado 27, ás 20.00 horas, un concerto do grupo Galifunk, no marco do programa Rede Cultural da Deputación da Coruña.

A reserva de localidades pode facerse a través do enderezo web https://concelloderianxo.gal/reservas (preferente), ou chamando ó número de teléfono 664 183 217. É necesario indicar, de todas as persoas para quenes se solicita entrada, nome completo, número de teléfono e se son conviventes. Galifunk xorde como unha aposta de músicos, todos eles profesionais, que teñen en común o gusto pola música actual, así como da música disco dos 70, funky, etc., inspirándose nas brass band americanas. Teñen un repertorio amplo e variado, con arranxos propios e innovadores.

Por outra banda, o venres 26, tamén no auditorio, ás 20.00 horas, proxectarase o filme Somos criminais, unha adaptación audiovisual do espectáculo de Carlos Blanco e Touriñán, dirixido por Tito Asorey e Jairo Iglesias. Trátase dunha peza de hora e cuarto de duración na que os actores reflexionan sobre as diferentes vertentes do crime galego. O espectáculo conta ademais coa música orixinal de Zënzar. s. s.