Rianxo será escenario o sábado día 23 da estrea da comedia teatral ‘Nais’

RIANXO. O vindeiro sábado 23, ás 20.30 horas, terá lugar no auditorio de Rianxo a estrea da nova produción teatral Nais, unha comedia de Marc Egea, dirixida por Javier Mariño coa interpretación de Inma Morandeira e Eva Iglesias. A proposta está producida por Destino Bergen Audiovisual e Entre Patas Teatro. A entrada é gratuíta, e a reserva de localidades realizarase a través da web municipal. Elena (Eva Iglesias) e Carla (Inma Morandeira) son as protagonistas desta comedia de enredo chea de situacións disparatadas. Ambas coñécense por casualidade na sala de espera do xinecólogo. Elena é tradicional e non concibe a maternidade sen a existencia dun pai. Carla, pola contra, é unha executiva á que lle preocupa máis a súa carreira profesional. Entre elas saltan chispas, pero o karma é caprichoso e non será a última vez que se atopen. s. s.