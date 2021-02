Rianxo tenta salvar o marisco expulsado do mar polos temporais

Os mariscadores e mariscadoras da confraría de Rianxo traballan a marchas forzadas e contrarreloxo para tentar salvar a gran cantidade de bivalvo (sobre todo, ameixa e berberecho) expulsado do mar pola forza dos últimos temporais e ameazado polo excesivo aporte de auga provocado polas riadas. Calcúlase en máis dunha tonelada e media a cantidade de marisco que están resementando en zonas máis abrigadas e noutros bancos do pósito.

Os areais da localidade (en maior medida os de Tanxil, As Cunchas e O Porrón) amenceron estes días cubertos por grandes cantidades de marisco que a oleaxe sacou a flote. Nestes momentos as posibles actuacións consisten nesa sementeira do marisco que se atopa en bo estado e na retirada daquel que morreu como consecuencia dos fenómenos meteorolóxicos adversos. Para adoptar calquera medida adicional hai que agardar a ter unha avaliación completa do estado dos bancos (unha vez que se realicen na zona as mostraxes correspondentes) e a contar co informe detallado da situación que elaboren os profesionais da confraría rianxeira.

A Consellería do Mar reaccionou de inmediato enviando á zona a técnicos que están a prestar apoio nos últimos días á confraría ante o desprazamento de marisco cara ás praias como consecuencia dos temporais, un feito que, xunto coa baixa salinidade rexistrada nas augas, pon en risco a supervivencia das distintas especies de bivalvos.

Asimesmo, abrirá unha nova liña de axudas por un millón de euros (ás que poderá acollerse Rianxo) para afrontar situacións como esta, e que irán destinadas a proxectos colectivos de conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sostibles.

Nos vindeiros días está previsto que saia publicada no Diario Oficial de Galicia a orde pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para 2021 destas subvencións, financiadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP). Contarán cun orzamento dun millón de euros e, segundo sinala dito departamento autonómico, “poderán ser empregadas polo sector para paliar situacións como a que se está a dar no caso dos bancos marisqueiros de Rianxo”.

CAMPAÑA DE VERÁN. O patrón maior da citada confraría, Miguel Ángel Iglesias, amosou a súa preocupación polas consecuencias que o acontecido poida ter na vindeira campaña de verán.