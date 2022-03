Ribeira abre o curso da USC cun seminario sobre a covid

Ribeira. O Concello de Ribeira xa ten aberta ata o luns 28 a inscrición da sexta edición do programa Camiños de coñecemento e experiencia, no marco do IV Ciclo da USC, dirixido a maiores de 50 anos. Desenvolverase os luns e os xoves, do 28 de marzo ó 28 de abril, de 16.30 a 18.00 horas, no centro Lustres Rivas.

Nesta edición a formación presencial comezará o 28 co seminario Pandemias ao longo da vida e seguirá o 31 co titulado A covid: evolución e situación actual. Que nos agarda?, a cargo de Juan Jesús Gestal Otero, profesor emérito da Facultade de Medicina

O día 18 de abril terá lugar o seminario Tradición e modernidade nos escenarios galego e ribeirense (1880-1950), a cargo de José Manuel Vázquez Lijó, doutor en Historia. O día 21 será o seminario Escribir a nosa historia. Obxectos, soportes e instrumentos de escritura, que impartirá Anxo Rodríguez Lemos, doutor en Historia.

O 25 haberá unha actividade interactiva partindo do comentario de documentos antigos que ilustran a temática do seminario dirixido por José Manuel Vázquez Lijó. E o 28 será a actividade interactiva pensada para compartir materiais arqueolóxicos e documentais, baixo a dirección de Anxo Rodríguez. s. s.