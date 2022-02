Ribeira acolle o 25 a premier de ‘Operación marea negra’

Ribeira. O auditorio de Ribeira acollerá este venres 25 a premier de Operación marea negra, unha serie de Ficción Producciones para Amazon Prime Video cuxa estrea na plataforma está programada para ese mesmo día.

Entre os actores que asistirán ó acto figuran Álex González, Nerea Barros, David Trejos, Manuel Manquiña, Xosé Barato, Yoli Muíños e Carlos Blanco. Tamén estarán Mamen Quintas e Julio Casal, produtores executivos da serie, e Ricardo Carbonero como Head Prime Video Content Spain.

Operación marea negra está dirixida por Daniel Calparsoro e inspirada na historia real do primeiro narcosubmariño interceptado en Europa. Ambientada en novembro de 2019, conta as peripecias de tres homes que atravesan o océano Atlántico con tres toneladas de cocaína no interior dun semisumerxible de construción artesanal.

A serie está dividida en catro capítulos, dos cales se proxectará en Ribeira o primeiro episodio nun evento ao que está confirmada a participación do conselleiro de Cultura, Román Rodríguez.

Parte das escenas foron rodadas o pasado verán en diversas localizacións ribeirenses, como os portos de Aguiño, Palmeira e Santa Uxía. s. s.