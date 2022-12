Ribeira acolleu un acto de recoñecemento ó traballo dos voluntarios locais

Ribeira. O pasado luns celebrouse o Día Internacional do Voluntariado e, con tal motivo, un grupo de voluntarios asistiron a un pequeno ágape no restaurante Xardín, por iniciativa do Concello. Alí, o alcalde, Manuel Ruiz, destacou “o excelente labor que fai o voluntariado a nivel local axudando aos demais, ao tempo que desfrutan deste desinteresado traballo”.

No evento, no que tamén estivo a concelleira de Servizos Sociais, Ana Barreiro, déronse cita ao redor de medio cento de persoas, entre integrantes do programa local de voluntariado, de Protección civil, do programa de alfabetización de persoas inmigrantes do IES Número Un e das accións a prol de Ucraína, así como representantes de diversas organizacións benéficas e humanitarias radicadas no municipio. Ao longo do ano, estes e outros veciños efectúan accións como apoio nas actividades de maiores e pequenos; alfabetización de persoas inmigrantes; acompañamento de enfermos e persoas maiores; colaboración no programa de Almorzos Solidarios e reparto de alimentación ás persoas en situación de vulnerabilidade; acompañamento a citas médicas a persoas sen apoios familiares; colaboración nas actividades e competicións deportivas; colaboración con asociacións e institucións nas súas actividades; acollida, apoio, acompañamento e colaboración a persoas refuxiadas pola guerra de Ucraína; e accións de emerxencia social e apoio ás actividades de Protección Civil. s. souto