Ribeira activa a convocatoria para nomear un arquitecto

Ribeira. O Concello de Ribeira vén de lanzar unha convocatoria para o nomeamento dun funcionario interino na categoría de arquitecto. As persoas interesadas dispoñen de dez días hábiles para presentar a correspondente instancia, contados a partir dende o mércores día 31.

A convocatoria ten por obxecto regular a formación dunha bolsa de emprego no Concello de Ribeira coa finalidade de dotar ó mesmo dunha bolsa de traballo que permita atender presentes e futuras necesidades da administración local ribeirense mediante o nomeamento de funcionarios/as interinos/as da Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos Superiores, grupo A, subgrupo A1, na categoría profesional de arquitecto/a, nivel 25, en calquera das modalidades previstas no artigo 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, segundo informan dende o executivo local.

A bolsa resultante deste proceso selectivo terá unha vixencia máxima de 5 anos. As bases que o regulan e o modelo de instancia correspondente están aloxados na páxina web do Concello de Ribeira (www.ribeira.gal). s. s.