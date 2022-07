Ribeira adxudica obras de mellora nun camiño da parroquia de Aguiño

Ribeira. O Concello de Ribeira informou este martes da adxudicación con carácter definitivo dunha actuación destinada a acometer a pavimentación, saneamento e abastecemento dun camiño en Braña do Muro, na parroquia de Aguiño. De entre as ofertas presentadas, resultou adxudicataria a pertencente á empresa Transmaser Excavaciones S.L., conforme a unha proposta económica de 118.705,94 euros.

De acordo co proxecto técnico elaborado polos servizos técnicos municipais, as obras que se van realizar comprenden a instalación dunha tubería de saneamento SN4 de 315 milímetros de diámetro

cunha lonxitude de 175 metros polo que se conducirán as augas fecais por gravidade ata o punto máis baixo do trazado, onde se implantará un bombeo dende o cal se impulsarán as augas a través dunha tubería de polietileno de alta densidade de 175 metros de longo e 75 milímetros de diámetro ata a súa conexión á rede xeral.

En canto ás obras de abastecemento, implantarase unha tubería de alta densidade de 187 m de longo e 75 milímetros de diámetro; mentres que para mellorar o tránsito de vehículos e peóns e incrementar a seguridade no camiño, proxéctase o seu aglomerado nun ancho de 6 m.

A actuación enmárcase no Plan POS+2021 e o prazo de execución son tres meses.

Por outra banda, o Concello de Ribeira tamén informou da adxudicación con carácter definitivo do servizo de mantemento dos campos de fútbol de céspede artificial da Trinidade (instalación situada na parroquia de Oleiros) e A Guía (en Carreira).

A oferta mellor valorada resultou a da empresa Mantén S.L., conforme a unha proposta de 8.767,76 euros, IVE incluído. A duración do contrato é de dous anos contados a partir da firma do mesmo, podendo prorrogarse con carácter anual por un máximo de dúas prórrogas.

Segundo o prego de prescricións técnicas, realizaranse catro actuacións en cada un dos campos sintéticos (con superficies de 6.500 metros cadrados cada un deles).

Os labores a realizar inclúen: limpeza de superficie, aireación do revestimento, cepillado do céspede, verificación do encolado de xuntas e liñas de xogo, desherbado, revisión do sistema de rego ou enchido de area ou caucho. cg