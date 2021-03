Ribeira anima marzo con funcións teatrais, concertos e maxia

Un total de oito eventos tinguirán de cultura o presente mes en Ribeira a través dunha programación que leva por título Marzo de espectáculo, presentada pola tenente de alcalde María Sampedro.

A iniciativa pretende tamén conmemorar dúas efemérides salientables: os días mundiais da poesía (o domingo 21) e do teatro (o sábado 27), sempre respectando as restricións anti-COVID.

Deste xeito, dos oito espectáculos, cinco serán para adultos e o resto para público infantil e familiar. Entre as propostas para adultos, que terán lugar no auditorio municipal ás oito da tarde, comezarase co concerto Con Fusión de Píscore o día 6, para continuar o venres 12 coa obra SÓS da compañía Malasombra, o 18 co espectáculo de Talía A primeira vez, o 26 con O neno da última fila, de Redrum, e o 27 coa función do Mago Rafa titulada Trío de ases: a nova maxia-lidade.

Todos contan coa colaboración da Deputación da Coruña a través da Rede Cultural e son funcións dunha gran calidade escénica.

Ademais, tamén haberá espazo para a programación infantil e familiar. Neste caso, Ris Ras, da compañía Baobab o sábado 13 ás 19.00 horas no auditorio. Pero tamén haberá dúas propostas o día 27: unha no centro Lustres Rivas a cargo de Xarope Tulú titulada Bichocas ó mediodía e outra na casa da cultura de Castiñeiras con Historia de Hamelín de Moc Moc, ás seis da tarde.

Dado o aforo limitado, todos os espectáculos, tanto os de adultos como os infantís, requirirán de inscrición previa. Para iso, na semana de cada espectáculo os interesados deberán enviar un correo electrónico a culturaefestexos@ribeira.gal indicando o número de asistentes, relación de convivintes, nome e apelidos e teléfono de contacto, e posteriormente a concellería confirmará o número de butacas asignadas, que se distribuirán por convivintes.

Os datos gardaranse durante un mes estritamente co fin de control da pandemia, sendo destruídos unha vez finalizado ese tempo sen detectarse ningunha incidencia.