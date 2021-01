Ribeira apoia á hostalería local con dous mil envases de cociña para levar

RIBEIRA. A patronal de Ribeira vai poñer a partir do martes a disposición dos hostaleiros locais uns envases de cociña para levar co lema Lévame contigo. Cociña de Ribeira, financiados ao cen por cen polo Concello. Esta iniciativa supón un soporte para diversificar e fomentar o consumo na hostelería, que a consecuencia do peche perimetral, tivo que reducir os seus horarios e os aforos. A administración local adquiriu 2.000 envases, que os empresarios do sector interesados en utilizalos poderán recoller dende o martes na sede da asociación empresarial. A medida enmárcase no plan de axudas que o Concello está levando a cabo para minimizar o impacto da pandemia no sector hostaleiro e comercial e no que tamén se enmarca o plan de formación que se vai desenvolver na Escola de Hostalería. S. S.