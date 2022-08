Ribeira celebrará o sábado a primeira Feira de Vinilo, con mercadillo, concertos e obradoiros

Ribeira. O vindeiro sábado día 27 a ribeirense Praza de Vigo acollerá a primeira Feira de Vinilo do Barbanza, Xiradiscos. A proposta foi presentada este luns pola concelleira de Cultura, María Sampedro; Nell Martínez, promotor do evento; Manu Parada, da discográfica local Radix Records; e Nati Mirás, de Buena Pieza. Entre as propostas que vai albergar o certame destaca un mercadillo de discos de vinilo onde terán cabida os selos CGTH Records, Ferror Records, Lar Gravacións, Pafff Boom e Radix Records.

Ademais, da man de Buena Pieza haberá un obradoiro infantil de scrapbooking no que os nenos e nenas que se apunten terán a oportunidade de crear de forma manual o packaging dun disco.

En Xiradiscos tamén haberá unha sesión vermú que incluirá unha degustación musical mesturada con vinilos, empanada, cocktail e ambiente co músico boirense Toño Ferreirós aos mandos.

E xa para as oito da tarde hai programados concertos con dous grupos ferroláns: Quant e Sandford Music Factory, para dar paso a continuación a sendas sesións DJ a cargo de Manu Radix e Nell. s. souto