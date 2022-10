Ribeira contrata un enfermeiro na UAD municipal

Ribeira. Este luns día 31 abrirase o período de presentación de instancias con motivo da oferta de emprego público do Concello de Ribeira para a formación dunha bolsa de emprego destinada á contratación dun enfermeiro ou enfermeira para Unidade Asistencial a Drogodependencias (UAD), en previsión da xubilación da persoa titular do posto.

O contrato formalizarase baixo a modalidade contractual de interinidade por vacante e durará ata que finalice o proceso de selección para a súa cobertura definitiva, co límite máximo de tres anos en aplicación da normativa vixente.

Os servizos prestaranse a xornada completa, de luns a venres, en horario que se distribuirá segundo as necesidades e organización do servizo. O prazo para a presentación de instancias estará aberto ata o vindeiro día catorce de novembro (incluíndo este xornada). As persoas que estean interesadas no concurso poden obter máis información na páxina web do Concello de Ribeira. s.s.