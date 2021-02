Ribeira convoca un concurso virtual de máscaras, e Boiro un de disfraces

Ribeira. O Concello de Ribeira organiza para este Entroido un concurso de máscaras virtual destinado a nenos e nenas de 3 a 13 anos e a través da páxina de Facebook de Entérate de Cultura. Os participantes deberán deseñar a súa máscara, antifaz ou careta de Entroido, sacar unha foto con ela posta e subila ao Facebook etiquietando a EntérateCulturaFestexosXuventude, incluíndo o hastag #EntroidoRibeira 2021. Entrarán nun sorteo de seis vales de compras en xoguetes por importe de cincuenta euros cada un.

O concurso celebrarase entre os días 13 e 21 de febreiro.

Tamén en Boiro o Concello organiza un certame fotográfico de Entroido que se vai facer a través das redes sociais e que terá premios en vales de compra para consumir no comercio local. Para participar hai que enviar unha foto do disfraz, acompañada da documentación para participar, ao enderezo electrónico comunicacion@boiro.gal do 12 ó 22 de febreiro. A imaxe debe ter interese cultural.

Hay tres premios da categoría Infantil (ata 12 anos) consistentes en vales de 100, 75 e 50 €, máis 5 accésits (vales de 35 euros), e outros tres na Xuvenil e Adulta (maiores de 13) de 175, 125 e 100 €, máis 5 accésits (vales de 50 €). s. s.