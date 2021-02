Ribeira fai a consulta de demanda de chan para o novo polígono

Con motivo da aprobación provisional no pleno da Corporación da modificación puntual do chan urbanizable industrial de Ribeira, e no ánimo de adaptar o proxecto técnico de urbanización á estimación de demanda real, o Concello informa da apertura dun período de consulta ao mercado durante o prazo dun mes en aras de obter unha previsión da demanda de solicitudes das empresas interesadas en ocupar espazo no futuro polígono industrial.

A tal efecto, as empresas interesadas deberán presentar as súas solicitudes cubrindo un formulario que se vai habilitar na páxina web do Concello de Ribeira (www.ribeira.gal) indicando unha serie de datos, tales como o nome da empresa ou entidade peticionaria, a razón social, o sector ao que pertence, o número de postos de traballo previstos, os metros cadrados de ocupación demandados e os datos de contacto, así como a modalidade preferida de ocupación que se desexe.

O prazo de presentación de solicitudes abrangue dende este luns día 22 ata o vindeiro 22 de marzo. Habilitarase un correo electrónico onde dirixir consultas ou dúbidas (poligono@ribeira.gal) e tamén se poden consultar planos a través da web.

O prazo que manexa a administración local para a licitación das obras é o último trimestre de 2021, habendo unha previsión inicial de custe segundo proxecto de 50 euros por metro cadrado.

O Concello ten consignada unha partida de 150.000 euros para a redacción do proxecto urbanístico. O novo recinto empresarial, que se ubicará na zona de Fontenla, ocupará 258.926 m2, dos cales 156.807 serán de uso industrial; 64.770 de espazos libres; 35.620 para viais; 1.150 para equipamentos; e 577 para servizos urbanos. Despois de que xa se aprobara provisionalmente o proxecto de ampliación, estase á espera dos informes das consellerías.