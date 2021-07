‘Ribeira fai Camiño’ promociona a ruta A Orixe en catamarán

No ánimo de seguir promocionando a recuperación do Camiño de Santiago do Barbanza A Orixe, o Concello de Ribeira vén de lanzar unha nova iniciativa para brindar a posibilidade de desprazarse ata a cidade barbanzá en catamarán dende Pontecesures e, unha vez no municipio, facer unha etapa do itinerario xacobeo antes de emprender a viaxe de volta.

O proxecto, que está cofinanciado polo Xacobeo, titúlase Ribeira fai Camiño, A Orixe, e foi presentado no salón de plenos nun acto que contou coa presenza e participación do alcalde Manuel Ruiz, o presidente da Asociación de Amigos do Camiño A Orixe, Manuel Mariño; o concelleiro de Turismo Ramón Doval; e Javier Fontao e Santiago Domínguez en representación das empresas Fontao Travel e Bahía Sub.

As saídas terán lugar dende o 11 de xullo ata o 11 de setembro, os mércores e domingos. Na travesía coñeceranse fitos tales como o único Vía Crucis Marítimo Fluvial que honra ao Apóstolo Santiago, as Torres do Oeste en Catoira, a illa de Cortegada e unha parada nunha batea para familiarizarse co cultivo do mexillón, antes de recalar no porto de Ribeira.

En canto ao prezo, este é de 20 euros para adultos e de 10 euros para nenos de 4 a 11 anos, en tanto que os de 0 a 3 viaxarán gratis.

pERNOCTACIÓNS. Ademais, o concelleiro de Turismo ribeirense ofreceu detalles do paquete Ribeira fai Camiño, A Orixe que está promocionando Fontao Travel, e que inclúe pernoctacións ben no hotel Norat de Palmeira ben no hostal Áncora de Santa Uxía, así como visitas guiadas pola lonxa.

Pola súa parte, Manuel Mariño explicou que se está traballando na marcaxe dun itinerario barbanzá con previsión de acabar a finais do mes de xullo, amén de informar de que quen percorra o camiño de Corrubedo poderá obter a Compostela, habendo tanto credenciais físicas como a posibilidade de obter mediante un código QR unha credencial virtual.