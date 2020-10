Ribeira inicia a remodelación da avenida das Carolinas

O delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, realizou este xoves a súa primeira visita institucional ao concello de Ribeira, acompañado polo alcalde, Manuel Ruiz Rivas. O representante do Goberno autonómico comprobou o avance das obras de reordenación da avenida das Carolinas, que incluirán tamén a do parque García Bayón e que contan cun investimento de máis de 441.000 euros por parte de Portos de Galicia.

A ambiciosa remodelación de dita avenida (que conecta as do Malecón e A Coruña) levarase a cabo no treito comprendido entre a rotonda que hai ao final da mesma (onde comeza o paseo marítimo de Coroso) e a das Amas de Casa.

A actuación inclúe a habilitación dun único carril de circulación en dirección saída e a ampliación da xardineira central, dotando así á zona de máis espazos verdes.

Os traballos que se están executando neste momento permitirán crear accesos peonís para levar a cabo, pola banda pegada ao porto, un carril para bicicletas que unirá o tramo xa existente entre a avenida do Malecón e o paseo marítimo do Touro co do paseo marítimo de Coroso, de tal xeito que toda a banda litoral da cidade sexa perfectamente percorrible en bicicleta coa fin de facilitar así este medio de transporte.

Así mesmo, o proxecto inclúe a implantación de liñas novas para a canalización de augas pluviais. Instalaranse 180 metros de tubaxe de PVC de 315 milímetros de diámetro, así como 15 acometidas, 45 arquetas e 5 pozos de rexistro.

No que respecta á parte máis próxima ás vivendas, farase unha gran beirarrúa pegada ás fachadas, e a zona será reordenada habilitando prazas de aparcamento en batería e aumentando o espazo de uso destinado aos viandantes.

Tamén se contempla a mellora da praza de Xoán Fernández, ubicada xunto á rotonda na que confluén as avenidas da Coruña e das Carolinas.

As obras contan cun prazo de execución de seis meses.

O rexedor (que acudiu acompañado da tenente de alcalde, María Sampedro) informou que os operarios empezarán a actuar no parque de García Bayón “no último tercio da obra”. A empresa adxudicataria (Ponciano Nieto S.L.) executará os traballos por tramos ó longo da avenida das Carolinas para afectar o menos posible ó tráfico.

Durante a súa visita a Ribeira, Trenor comunicoulle ó rexedor a intención da Xunta de Galicia de sacar a contratación este mesmo mes de outubro o proxecto deseñado pola Fundación RIA (que preside o prestixioso arquitecto británico David Chipperfield) para a reforma da travesía de Palmeira, co que se pretende realizar unha transformación global do carácter da vía AC-305 ao reducir a velocidade máxima no tramo urbano a 30 quilómetros por hora e establecer dous tramos de transición nos seus extremos a 50 desde a zona interurbana limitada a 70.

Dita limitación irá acompañada dunha transformación da sección da vía, que reducirá progresivamente o ancho de carril dende os 3,5 metros da travesía aos 3 do tramo urbano. Isto permitirá a extensión da superficie adicada ó peón e a introdución dunha franxa verde en toda a súa lonxitude, con arbolado, mobiliario urbano, paradas de bus...