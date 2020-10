Ribeira merca a Casa Gran Sol, que será sede da nova biblioteca

A xunta de goberno local de Ribeira aprobou na súa sesión deste xoves a compra do inmoble coñecido como Casa Gran Sol coa fin de rehabilitalo e transformalo na futura biblioteca pública municipal.

Situada na peatonal rúa de Galicia, moi preto do mercado municipal de abastos, trátase dunha construción de carácter tradicional de muros de mampostería e forzados de madeira, cuberta a dúas augas e tella cerámica sobre entramado estrutural de madeira. Cunha antigüidade superior aos oitenta anos, o edificio sostén un interese arquitectónico considerable, sobre todo a súa fachada principal.

Para financiar a adquisición deste inmoble, a administración local procedeu no pasado mes de novembro á sinatura dun convenio co Instituto Galego de Vivenda e Solo da Xunta de Galicia para o acceso ao Fondo de Colaboración para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de cincuenta mil habitantes.

A rúbrica do acordo supuxo a disposición a favor do Concello de 244.943,68 euros (o importe da compra aprobada onte) a repoñer nun prazo de oito anos, a razón de 30.617,96 euros anuais.

A intención do executivo ribeirense é rehabilitar o inmoble conservando a fachada principal e reformando a planta baixa e a planta alta coa fin de acadar unha nova distribución interior que, sobre unha superficie construída de 750 metros cadrados, permita albergar a biblioteca propiamente dita, así como salas de estudo, unha sala de informática e un espazo amplo de usos múltiples que posibilite a celebración de variadas actividades culturais e de dinamización da lectura.

Unha primeira memoria valorada redactada por técnicos municipais estima o valor das obras que será preciso levar a cabo en 750.000 euros.

As instalacións da actual biblioteca municipal de Ribeira atópanse na segunda planta dun edificio de vivendas da rúa Lustres Rivas, e conta con servizo de hemeroteca, unha zona para a lectura de prensa, unha sala de ordenadores e outra de lectura.