Ribeira ofrece un curso dirixido a coidadores de persoas con Alzheimer

RIBEIRA. O centro cultural Lustres Rivas de Ribeira acollerá este martes 7 un curso dedicado a coidadores de persoas con Alzheimer, organizado pola Escola Galega de Saúde para os Cidadáns en colaboración co Concello. Impartirase de 17.00 a 20.00 horas e pretende mostrar, a través de diferentes metodoloxías, a necesidade de establecer un punto de partida cara o proceso e posta en marcha da nova situación; identificar, avaliar e analizar elementos emocionais que inflúen no proceso; e avaliar as características persoais, para poder adaptarse ao proceso. O profesor será Miguel Ángel Gómez Vázquez, avogado, experto universitario en mediación familiar e xestión de intelixencia emocional. As persoas interesadas poden anotarse aínda ata o martes a través da páxina web da Escola Galega de Saúde para os Cidadáns.