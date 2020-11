Ribeira, Outes, O Son e Rianxo inician talleres con 71 alumnos

O delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, participaron este luns na apertura do obradoiro xuvenil de cociña que se impartirá durante nove meses na Escola de Hostalería local e no que se formarán 15 alumnos (10 homes e 5 mulleres de entre 18 e 29 anos) grazas a unha achega autonómica de 346.000 €. Levarán a cabo showcookings, eventos gastronómicos ou menús-degustación e almorzos solidarios destinados a usuarios da Unidade de Asistencia a Drogodependencias e de Servizos Sociais.

Trenor destacou que na comarca de Barbanza está prevista a realización de catro obradoiros: dous duais (en Outes, compartido con Lousame e Noia, e en O Son, compartido con Ribeira) e dous de Garantía Xuvenil en Ribeira e Rianxo.

O investimento total da Xunta suma 1,4 millóns de uros para os gastos de organización, profesorado e axudas para os participantes.

Os curso de Outes formará a 20 alumnos en repoboacións forestais e tratamentos silvícolas; o de O Son a outros 20 desempregados en carpintería e moble e en actividades auxiliares en conservación e mellora de mobles; o de Garantía Xuvenil de Ribeira, a 15 alumnos en operacións básicas de cociña; e o de Rianxo, a 16 desempregados en confección e publicación de páxinas web.

O representante autonómico desprazouse despois a Lousame para clausurar o obradoiro de emprego deste concello, compartido con Noia, que se impartiu o ano pasado centrado en aproveitamentos forestais e no que se formaron 20 alumnos que realizaron as súas prácticas no polígono noiés e en varios lugares do municipio de Lousame, contando cunha achega de 480.000 €.

Acompañado polo tenente de alcaldesa, Ramón Martínez; o alcalde de Noia, Santiago Freire; e o director do obradoiro, Andrés Novo, presidiu a entrega dos diplomas e certificados de profesionalidade aos 20 alumnos e alumnas que completaron o seu período formativo.

Ramón Martínez destacou que “nestes momentos temos o compromiso firme de contratación de 4 persoas das que participaron no obradoiro” e indicoulles ás demais que “os tempos son difíciles pero o sector forestal ten posibilidades de xerar emprego”. Asimesmo, puxo en valor o traballo realizado polo alumnado no monte de San Lourenzo, “onde contamos cun magnífico recurso natural, paisaxístico, cultural, xeolóxico e arqueolóxico no que en breve iniciaremos as xestións para que sexa declarado Punto de Interese Local”. Alí limpouse a maleza, liberáronse 16 hectáreas de especies foráneas e plantáronse 2.500 árbores autóctonas. Así mesmo, destacou as actuacións realizadas en Aldeagrande, Bosque do Neno, Vilacoba ou Bouciñas. Pola súa banda, Freire dixo que “sentímonos agradecidos polo traballo realizado no Monte do Bolo, na contorna da fábrica de curtidos da Chaínza e noutras zonas” e engadiu que “estamos ante unha boa nova pola concesión dun novo obradoiro para Noia, Lousame e Outes, que comezará en breve”.

Ademais dos lugares mencionados, o obradoiro tamén actuou na contorna do local social de Barro, na área recreativa da Barquiña e en parcelas municipais en Bergondo e San Paio (en Noia).