Ribeira. O Concello de Ribeira solicitou a súa adhesión á Rede de Destinos Turísticos Intelixentes, unha entidade instituída en 2018 polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo que ten como obxectivo liderar o desenvolvemento do sector turístico a través da innovación, a tecnoloxía e a sustentabilidade.

Esta nutrida Rede está formada a día de hoxe por máis de 250 membros (entre concellos, asociacións, fundacións, deputacións, mancomunidades, comarcas, empresas públicas, organismos nacionais e colaboradores).

Coa súa integración Ribeira persegue beneficiarse da promoción de sinerxías e da transferencia de coñecementos que se producen no seu seo, contribuíndo con isto a mellorar as potencialidades do municipio como destino turístico, o cal foi seleccionado para a posta en marcha dun Plan de Turismo Sustentable entre os anos 2022 e 2023 cofinanciado con fondos europeos Next Generation.

A Rede actúa tanto cun enfoque interno (realizando accións de asesoramento e promovendo o intercambio de experiencias e boas prácticas entre os seus membros) como externo (dando visibilidade aos destinos turísticos intelixentes nos ámbitos nacional e internacional. s. souto