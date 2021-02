Ribeira reabre o Centro de Raqueta de Coroso e o complexo da Fieiteira

RIBEIRA. A concellería de Deportes do Concello de Ribeira informa que, sempre baixo os criterios imperantes en materia de aforo e distancia social, dende esta fin de semana xa están abertas de novo ao público as instalacións do Centro de Raqueta de Coroso e do complexo polideportivo da Fieiteira, coa excepción da piscina climatizada municipal. No tocante a esta última infraestrutura, as previsións apuntan á súa reapertura na metade do mes de marzo. Por outra banda, as escolas deportivas municipais retomarán a súa actividade a partir da semana entrante. O Centro de Raqueta consta de catro pistas de pádel e unha de squash. As persoas interesadas en coñecer os horarios de apertura de dita instalación, así como os prezos das matrículas, poden consultar toda a información ao respecto na páxina web municipal (www.ribeira.es). s. s.