Ribeira rendeuse ao lirio cunha degustación de ricas receitas nos locais

ribeira. A I Xornada de Degustación do Lirio que se celebrou este sábado en Ribera rexistrou unha gran afluencia de xente. Da súa organización encargouse a Cooperativa Santa Eugenia de Ribeira, en colaboración coa Asociación de Empresarios e a Asociación de Hostaleiros de Ribeira. En total, dezasete establecementos participaron na iniciativa. Cafeterías, bares e restaurantes do municipio recibiron gratis ese produto, fresco e fileteado, para elaboralo e ofrecerllo ós seus clientes. Serviuse de varias maneiras: recheo de xamón con queixo afumado e tomatiño confitado, con roliños de arroz e verduriñas, ao forno con patacas panadeiras en salsa de limón ou en gabardina con salsa de langostinos. O obxectivo desta xornada non era outro que dinamizar o sector hostaleiro e poñer en valor o peixe fresco. ecg