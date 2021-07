Ribeira reprogramará as actividades lúdicas pola situación epidemiolóxica

RIBEIRA. En vista do progresivo incremento de contaxios de coronavirus que está a padecer o municipio, o executivo local de Ribeira comunicou a súa intención de reprogramar as actividades lúdicas que estaban previstas para as próximas semanas e, en especial, para as datas nas que tradicionalmente cadran as festas de verán, na primeira semana do mes de agosto. Neste senso, de non producirse un drástico descenso de casos nos próximos días, vanse aprazar gran parte das actividades inicialmente previstas polo Concello á espera de que unha melloría na situación epidemiolóxica permita a súa celebración con maiores garantías. Polo momento, a administración local ribeirense non especificou os detalles dos cambios que se van levar a cabo, aínda que serán publicitados polo departamento de Cultura nos vindeiros días. s. souto