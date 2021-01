Ribeira saca a flote as historias do ‘Santa Isabel’

A tenente de alcalde de Ribeira, María Sampedro, inaugurou no museo local a exposición Bravura, adicada ó naufraxio do vapor Santa Isabel, do que onte se cumpliu un século.

A mostra relata o suceso desde a saída do buque do País Vasco ata o seu afundimento nos baixos da Pegar, fronte á illa de Sálvora, ademais do seu contexto, cun capítulo especial dedicado á emigración dos ribeirenses nos anos 20 e 30.

Pódense ver obxectos orixinais do barco, como a súa campá ou pezas da luxosa vaixela de prata rescatada do naufraxio, así como as medallas que recibiu o segundo oficial do vapor, Luis Cebreiro, ou a creada especialmente para condecorar ás Heroínas de Sálvora (as catro mulleres que coa súa valentía lograron salvar as vidas de varios pasaxerios).

Entre os contidos inéditos destacan as notas manuscritas de Valle-Inclán sobre o naufraxio, coas que o autor tiña previsto escribir unha traxedia grega que nunca chegou a ser publicada.

Na sala proxéctanse imaxes dundocumental emitido en 2019 pola TVG sobre os restos que quedan do barco no fondo da ría, a corenta metros de profundidade (algunhas chapas do casco e parte das turbinas do motor de vapor). O Santa Isabel foi despezado e vendido para ferralla; a empresa encargada dos traballos foi Secundino Pardiñas, de Muros. O ferro foi para a desaparecida fundición Alemparte, de Carril, e o pouco aproveitable pasou a outros buques da compañía Trasatlántica.

Exhíbense asimesmo dende o telegrama co que Cebreiro comunicou á súa familia que se salvara no naufraxio (cun escueto “estou salvado, Luis”) ata os que lle foron enviados a el a modo de felicitación.

Cebreiro, que faleceu en 1969, tiña 26 anos cando o Santa Isabel foi a pique. Esa noite salvou a vida de vinte pasaxeiros organizando o rescate do bote número 8, ao que el non quixo subir para evitar que o seu considerable peso desestabilizase a embarcación: chegou a nado á illa auxiliado por veciños de Sálvora.

Tamén se poden contemplar numerosas fotos, entre elas as da multitudinaria homenaxe tributada en Vigo pola Sociedade Gran Peña ás Heroínas de Sálvora (María Fernández, Cipriana Oujo, Josefa Parada e Cipriana Crujeiras), cando miles de persoas as acompañaron pola rúa do Príncipe rodeando a carruaxe de cabalos na que ían.

Recóllense tamén as testemuñas aportadas por varios superviventes ós medios de comunicación da época, como o de Rafael Rivas, camareiro do barco, quen relatou ó Diario de Cádiz que “dez minutos despois de embarrancar apagáronse as luces de a bordo, quedando todo na maior escuridade. Cesou o vapor e isto motivou que o barco non puidese pitar máis que unha vez pedindo auxilio. Co lume dun cigarro fixen sinais ao torreiro do faro da illa de Sálvora. Este, cun faroliño, indicounos que agardásemos, que ía avisar ós veciños para que acudiran a auxiliarnos. Todos a bordo pasábamos momentos crueis, sen saber a que aterse, xa que nin sequera se vía”.

Nun dos paneis reprodúcese en gran formato a foto de grupo de varios membros da tripulación que sobreviviron ao naufraxio e que, despois de pasar varios días recuperándose en Ribeira, xuntáronse para cear en Madrid.

Á inauguración da mostra (que se poderá visitar durante todo o ano) asistiron tamén os voceiros dos grupos municipais da oposición.

