Ribeira vai albergar a primeira aula formativa española de pesca sostible

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, visitou as instalacións da Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira, onde anunciou que o centro dependente da Xunta será o primeiro de España en contar cunha aula de pesca sostible. Neste sentido, explicou que se trata dun novo contido formativo que pretende chegar a todos os niveis educativos da escola e que abarcará todo o proceso de captura dos recursos, desde a saída de porto das embarcacións ata o seu regreso a terra.

Quintana detallou que esta aula -que está en proceso de deseño e dotación para tela operativa o antes posible- contará con cinco seccións para cubrir todos os eidos que teñen que ver coa actividade extractiva. A primeira delas é a de Tecnoloxía de materiais e pesca selectiva, que inclúe as prácticas de armado, lanzamento, mantemento e reparación de artes e aparellos e a solicitude de licencias.

A segunda céntrase nas Tarefas de teledetección e ecodetección dos recursos, vía novas tecnoloxías, satélite, sonar, ondas e ecoondas, e a terceira no Proceso de pesca sostible e responsable, sobre como realizar unha actividade e xestión que permitan preservar os recursos. A cuarta aborda o Proceso de conservación, para asegurar a calidade das capturas, o movemento do recurso aos puntos de control en terra e o proceso de conxelación e ultraconxelado a bordo, entre outros aspectos.

A última desas seccións ten relación coa Cogobernanza e xestión responsable da actividade, un eido no que se formará ao alumnado na importancia do compromiso cos distintos axentes pesqueiros, do diálogo e da colaboración coas distintas administracións para un desenvolvemento axeitado da extracción dos distintos recursos.

Rosa Quintana destacou que esta iniciativa contribuirá “a que o sector marítimo-pesqueiro galego avance no eido da sustentabilidade e a que comunidade siga como referente na protección dos recursos e a conservación do medio ambiente”.

A visita ás instalacións de Ribeira coincidiu coa participación da conselleira por videoconferencia na xornada Pesca Saúde, organizada pola Fesnad, coincidindo co Día Nacional da Nutrición.