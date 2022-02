Ribeira vai ter unha xestión profesional no eido inclusivo

Ribeira. O Concello de Ribeira acaba de sacar a licitación a contratación dos servizos profesionais especializados de apoio ao programa de inclusión social municipal.

A finalidade desta licitación reside en contratar, por unha parte, os servizos de asesoramento xurídico en materia de estranxeiría (lote un) e, por outra, os servizos de apoio socioeducativo e acompañamento social a persoas sen fogar (lote dous) que están asociados ao devandito programa de inclusión social.

O orzamento base de licitación ascende a un total de 54.159,60 euros, IVE incluído, repartido en dous lotes de 12.342 e de 41.817,60 euros, respectivamente. A forma de adxudicación do contrato será o de procedemento aberto, con pluralidade de criterios de adxudicación en base á mellor relación calidade-prezo de conformidade co recollido no prego de cláusulas administrativas aprobado a tal efecto polo Concello.

Os mencionados servizos terán unha duración máxima de trece meses desde a súa posta en marcha, non podendo prolongarse máis alá do trinta de abril de 2023.

As empresas interesadas en presentarse a este concurso poden presentar as súas ofertas ata o vindeiro día dez de marzo á medianoite a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta.

Por outra banda, Ribeira contará este ano con dous traballadores sociais máis tras incrementarse a financiación do Plan Concertado na comarca do Barbanza. s. souto