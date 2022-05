Ribeira xa ten o proxecto de expropiación do polígono

Ribeira. A redacción do proxecto de expropiación dos terreos para a creación do novo polígono industrial de Ribeira xa foi completado e a súa aprobación inicial será sometida á consideración dos grupos da Corporación municipal na sesión ordinaria do pleno do mes de maio, programado para o vindeiro luns día 30 ás oito da tarde.

Dáse deste xeito outro paso máis na consecución desta área industrial destinada a ocupar un espazo de 258.000 metros cadrados na zona de Fontenla e Pedras Vermellas, na parroquia de Palmeira.

Cómpre recordar que a empresa adxudicataria do proxecto foi Fernández Carballada y Asociados. De acordo cos traballos, a relación de propietarios suxeitos á expropiación é dun total de 17 titulares, donos de 21 parcelas.

De recibir o visto bo da Corporación, o proxecto será sometido a exposición pública por prazo dun mes para que as persoas interesadas formulen as observacións e reclamacións convenientes.

Por outra banda, o proxecto de urbanización contempla a rede de abastecemento de auga, incluída a súa captación, depósito, tratamento e distribución, así como as instalacións de rega e contra incendios; a rede de saneamento, incluídas as canalizacións e colectores de evacuación, a recollida de pluviais e os sistemas de depuración; e a subministración de enerxía eléctrica, incluídas as instalacións de condución, transformación, distribución e iluminación pública. suso souto