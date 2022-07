Romaría urbana no monte do Bolo con música ao vivo

Noia. O monte do Bolo, en Noia, acollerá este sábado, 30 de xullo, o San Bolo Fest, unha romaría urbana que organiza a concellería de Cultura, que dirixe José Pérez Martínez. Esta cita comezará pola mañá e prolongarase durante toda a xornada.

O programa arrancará ás 11.30 horas con pasacalles a cargo da Banda de Música de Noia, tomándolle o relevo unha hora máis tarde o grupo Salgueiriños. Xa ás 14.00 horas empezarán as actuacións no monte do Bolo da man do grupo de gaitas do Club de Xubilados. Logo tocarán Anduriñas da Ría (16.00 horas), Embrio (17.00), Kolapso.2 (19.00), Cherokee´s Band (21.00) e Boomers (22.00 horas), que porán o broche de ouro ao San Bolo Fest.

Segundo sinalan dende o departamento de Cultura, permitirase o acceso con comida, pero estará prohibido entrar con alcol. m. c.