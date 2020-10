Romero presenta o plan da nova área industrial

BOIRO. O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, e os concelleiros de Urbanismo e Obras, Luís Ruiz, e de Comercio e Industria, Marcos Fajardo, reuníronse onte con representantes do empresariado local para presentarlles o proxecto do novo polígono industrial proxectado no municipio. O obxectivo desta xuntanza foi explicarlle os pormenores técnicos e recoller tamén as súas valoracións e suxestións. O novo recinto empresarial está proxectado na zona de Vista Alegre, a carón da saída da autovía, e ocuparía máis de 340.000 m2. S. S.