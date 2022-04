Romero presenta ‘Volver a conocernos’ na casa da cultura de Noia o día 7

NOIA. A casa da cultura Antón Avilés de Taramancos de Noia acollerá o día 7, a partir das 20.30 horas, a presentación do libro Volver a conocernos, de José Luis Romero. Durante o acto, ademais do propio autor, intervirán o concelleiro de Cultura, José Pérez, e o portavoz do grupo Marea Cidadá de Noia, Manuel Seijas.

Volver a conocernos narra a historia dun pai e un fillo como poderían ser calquera, cos silencios ruidosos, os segredos a voces e as sutilezas que fan das relacións máis íntimas, tamén, as máis complicadas.

Por outra banda, o sábado 9 de abril, ás 20.30 h, proxectarase A virxe roxa. A continuación, terá lugar un coloquio. A cita terá lugar no teatro Coliseo Noela e para asistir requírese solicitar previamente invitación enviando un correo electrónico a programacionconcellodenoia@gmail.com. m. c.