Ruiz quere que o orzamento deste ano se aprobe para cumprir acordos sen partida

RIBEIRA. O goberno local de Ribeira ten intención de someter á aprobación do pleno os orzamentos municipais do presente exercicio, por un importe de 28,7 millóns de euros, para dar cumprimento a diversos acordos que foron aprobados sen respaldo económico. Entre eles, a creación dun monumento na memoria dos represaliados como consecuencia da Guerra Civil ou a redacción do estudo técnico que permitiría avaliar a viabilidade da mellora da estrada de Frións (DP-7301) como alternativa á variante. Pretende tamén dar contido aos acordos cos sindicatos sobre o convenio colectivo e a RPT e consignar a subida con efecto retroactivo do 1,5 % no salario dos traballadores. O que se pretende non é tanto un novo orzamento como a actualización do actual, reflectindo a realidade do estado das arcas municipais ribeirenses. Suso souto