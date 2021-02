Ruiz solicita revisar los informes que ‘cerraron’ la duna

Hasta 2006, tirarse de lo alto de la duna de Corrubedo (Ribeira) era una especie de ritual para quienes la visitaban. Hasta entonces, caminar sobre esa joya natural estaba permitido, y hay muchos que opinan que le sentaba mejor que la prohibición decretada por la Xunta, bajo pena de multa de 600 a 6.000 €.

Quienes miran con recelo esa prohibición argumentan que propició su progresivo deterioro, contribuyendo a fijar sobre ella la vegetación y frenando su movilidad.

El alcalde, Manuel Ruiz, viene manifestando desde hace tiempo su disconformidad con algunas de las medidas que la Consellería de Medio Ambiente decretó en su día para proteger la duna. Entre ellas, esa prohibición de caminar sobre el montículo.

Y, aunque no pide abiertamente que se vuelva a permitir pisarla “porque no quiero que me acusen de querer cargármela”, ahora da un paso al frente para solicitar a la Xunta “que se revisen los informes técnicos elaborados en su día y en base a los cuales se adoptaron medidas de protección que, veintiocho años después, se demuestra que resultaron ineficaces”.

En este sentido, el regidor aludió al exhaustivo estudio realizado por tres profesores de la USC sobre el estado actual de la duna, en el que concluyen que entre 2008 y 2015 perdió 400.000 toneladas de arena y que su altura se redujo 2,5 metros entre 2001 y 2015 (de 21 a 18,51 metros).

Ruiz dijo que “si perdió esa cantidad de arena pese a que ya no se hacen en ella extracciones para la construcción desde la creación del parque natural en 1992, y pese a haberse prohibido pisarla, cabe preguntarse de qué han servido esas medidas. Y, encima, no podemos disfrutarla”.

El mandatario se pregunta “por qué ahora que la tenemos que ver a cien metros” tiene menor tamaño que cuando se podía caminar sobre ella, y se muestra partidario de adoptar decisiones “eficaces para conservarla”. Y matiza: “visitar la duna no significa subirla o bajarla, ya que se puede visitar desde el sur, es decir, desde la playa”.