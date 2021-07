San Cristovo homenaxea en Santa Uxía ós mortos en accidentes de tráfico

RIBEIRA. A procesión de San Cristovo regresará ás rúas de Ribeira este próximo domingo 11 de xullo baixo a organización do Concello e a Asociación Alfaia coa colaboración da parroquia de Santa Uxía. A cita principiará ás 10.00 horas cunha concentración de vehículos no Malecón para ofrecer a continuación, ás 11.00,unha actuación do grupo de gaitas Tahume. Ás 12.00 do mediodía terá lugar unha misa solemne na igrexa parroquial de Santa Uxía en memoria de todas as persoas falecidas en accidentes de tráfico e, en especial, a Pachi Santamaría, Peli Sieira, Lucho Pérez e Miguel Francesch. Acto seguido e para finalizar o evento, desenvolverase o tradicional desfile de San Cristovo acompañado do grupo Tahume e do club Reventapistóns ata o Malecón, onde se realizará a bendición e posterior percorrido con vehículos e camións. m. t.