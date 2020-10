San Martiño anima a los alumnos de catequesis a inscribirse en la web

NOIA. La parroquia de San Matiño de Noia informó de que el curso de catequesis 2020-2021 dará comienzo el próximo día 8 de noviembre, para los grupos de Primaria, y, el 6 y 7, para los de Confirmación. “La pandemia nos obliga a llevar a cabo una serie de cambios en la organización de los grupos y en el día a día rigiéndonos por un protocolo de actuación elaborado durante estos meses de período vacacional”, comentó el párroco, José Ortoño. Así, este año los interesados podrán inscribirse de manera online a través de la web parroquial, en el apartado de catequesis; deberán cumplimentar el formulario, incluyendo el número de teléfono y dirección de correo. No obstante, aquellos usuarios que no dispongan de internet, tienen a su disposición las fichas de inscripción en la sacristía, que deberán entregar en el mismo lugar. m. C.