Seaga finaliza las limpiezas de las franjas en el concello de O Son

Porto do Son. El Concello de Porto do Son informó ayer de que la empresa Seaga ha finalizado las limpiezas de márgenes de carreteras y pistas que pueden servir de cortafuegos, las de los cincuenta metros más próximos a las viviendas, trabajos que fueron contratados por los propietarios de las parcelas.

El objetivo es la prevención de incendios en todas las fincas afectadas por las franjas secundarias de gestión de biomasa pertenecientes a las parroquias priorizadas, que en el caso sonense son las de Baroña, Caamaño, Xuño y Ribasieira.

Errores catastrales sobre la titularidad de los terrenos han retrasado la aplicación de la ley contraincendios. “Agora temos unha relación de xente que non aparecía no catastro. Neste listado xa aparecen os nomes dos propietarios de moitas fincas, cando antes non tiñamos constancia de quenes eran”, explicó el concejal de Medio Ambiente, Manel Deán, quien adelantó que “a idea é dar un prazo para que as persoas que van ser notificadas teñan a posibilidade de asinar un convenio con Seaga para que lles faga a limpeza, que sae máis económico”. Los interesados serán informados a través de un bando municipal. Si en ese período los particulares no se adhieren al sistema público de gestión de la biomasa, se iniciará un procedimiento de ejecución subsidiaria. m. c.