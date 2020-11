Segue en pé en Araño a ponte para acompañar aos defuntos

Na localidade rianxeira de Santa Baia do Araño, no lugar de Devesa do Rei, consérvanse aínda firmes sobre o rego do Treito as pedras dunha vella ponte construída para salvar dito cauce no camiño que percorrían antigamente as comitivas fúnebres cos defuntos para enterralos nesa parroquia, antes de que a aldea de Bustelo pasara a pertencer á freguesía de San Xoán de Laíño, en Dodro. Foi así ata que se construíu a igrexa de San Xoán de Laíño, en 1754.

O Camiño dos Mortos, como popularmente se coñecía entre os veciños, ía paralelo ao rego do Treito ou río Té. Pero, ao non estar feita aínda esta pontella, moitas veces era imposible o traslado dos defuntos cara o camposanto, polas enxurradas que no inverno impedían transitar polo camiño.

As persoas que formaban a comitiva fúnebre víanse entón obrigadas a agardar varios días na aldea ata que as condicións do río lles permitiran achegarse ata a igrexa.

Unha vez construído dito templo, os veciños de Bustelo decidiron trasladar aos defuntos ata alí, pois as condicións do camiño eran moito mellores e o treito era menor.

A Pontella da Devesa do Rei é un dos elementos do patrimonio cultural de Rianxo probablemente menos coñecidos. Como o erguedoiro existente nos terreos da casa reitoral de Santa María de Isorna, a carón do hórreo. Trátase dunha estrutura de pedra elevada na que se mallaba o centeo. Ó estar máis alto, o vento levaba facilmente o que sobraba.

Afortunadamente, o proxecto obaixoulla.gal, promovido pola asociación Os Penoucos, está a propiciar que se den a coñecer estes e outros moitos elementos patrimoniais.

Tamén hai en Rianxo interesantes historias relacionadas con cruceiros. Este concello é, probablemente, un dos que conta con maior número de cruces e cruceiros en Galicia. Con só seis parroquias, están catalogados un total de 164.

O ECCE HOMO RIANXEIRO. A parroquia rianxeira que máis cruceiros ten é a de Araño (46), seguida das de Taragoña (36), Asados (31), Leiro (21), Isorna (18) e Santa Comba (12). De todos fixo un detallado estudo Antonio Gulías Lamas na súa obra Os cruceiros do Concello de Rianxo.

Un dos máis curiosos está en Brión (Leiro), ó que algúns veciños se refiren con sorna como o Ecce Homo rianxeiro (en alusión á chapuceira e famosa restauración dunha figura nun templo de Borja, en Zaragoza).

No caso de Brión, trátase dunha figura ben rara. Orixinalmente, a cruz de pedra tiña outra figura enriba. Ó parecer, un veciño que lle tiña manía á peza decidiu tiralo arrastrándoo co tractor. Hai quen di que, por xustiza divina, caeulle enriba e quedáronlle cicatrices na cara. Outro veciño quixo arranxar, ó parecer sen moito éxito, a figura que presidía o cruceiro, que é a que se pode ver na actualidade e que goza de gran veneración na aldea. Anos despois, cando outro veciño que custodiaba na súa casa a peza orixinal, a quixo recolocar no emprazamento orixinal, na aldea decidiron que era mellor poñer as dúas, algo que está á espera de autorización por parte da Dirección Xeral de Patrimonio en base á solicitude do Concello.

Por certo que en Leiro tamén está a Eira das Graneiras: unha eira con nove hórreos, dos que lamentablemente catro xa desapareceron.

Non menos curioso é o cruceiro da aldea de A Somoza. Trátase dun recinto empedrado baixo unha cruz, que delimita o lugar no que antano se enterraba aos nenos que morrían sen entrar no seo da Igrexa. Existen testimonios de alomenos outros 24 enterramentos deste tipo.

