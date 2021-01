Sen positivos no cribado feito na Pobra

A Pobra. Ao cribado realizado este domingo polo Sergas a traballadores do sector hostaleiro da Pobra para detectar posibles casos de COVID acudiron 105 das 111 persoas citadas (94 %) e non se detectou ningún positivo ata agora.

No novo cribado que se está a realizar a traballadores do tecido empresarial alimentario da comarca da Barbanza, o luns acudiron 1.220 persoas das 1.464 citadas, o que supuxo unha participación do 83,3 %. Ao longo desta semana citarase a un total de 5.300 persoas. s. souto