Sergio Pérez Boullón gaña o sexto concurso de fotos sobre micoloxía da Pobra

a pobra. O xurado do sexto concurso fotográfico de micoloxía organizado polo Concello da Pobra ditaminou cales son as instantáneas gañadoras desta actividade enmarcada nas Xornadas Micolóxicas postas en marcha un outono máis pola concellería de Medio Ambiente. A primeira distinción recaeu nunha fotografía da autoría de Sergio Pérez Boullón; a segunda foi para unha instantánea tomada por Tomás Rodríguez Novoa; e a terceira adxudicouse a unha imaxe de José Luís Gigirey González. Os premios consisten en vales de compra no comercio local, que suman un total de 750 euros. Estas fotografías incorporáronse á mostra que acubilla a casa da cultura con instantáneas de anteriores convocatorias do certame. Pode visitarse durante a primeira quincena deste mes, de luns a venres, en horario de 11.00 a 13.30 e de 17.00 a 20.00. s. s.