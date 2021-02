“Simbolizan ao pobo saharauí e esa resistencia de tantos anos”

Paula Iglesias (Porto do Son, 1986) codirixe xunto coa vasca Ana Serna a curtametraxe documental que leva por título Sólo son peces, que é candidata aos Premios Goya na súa 35 edición, que se celebrará o vindeiro día seis de marzo. Unha peza que narra a historia de Teslem, Jadija e Dahba, que traballan nunha piscifactoría nos campamentos de poboación refuxiada saharauí. Fano en Tinduf, en Arxelia, en pleno deserto e moi lonxe da súa terra.

“Criar peixes no deserto é resistir altas temperaturas e constantes tormentas de area; é adaptarse a un novo medio, moi diferente ao de orixe”, destaca a sinopse da mencionada cinta, que se gravou nun territorio en conflito, poñendo de novo no foco mediático un tema que xa tiña caído no esquecemento.

Eres licenciada en Xornalismo pola USC. Por que enfocaches a túa carreira cara o mundo do cinema?

Eu empecei estudando xornalismo porque sempre me apaixonou a linguaxe documental. En realidade foi iso o que me tirou ao final da carreira a especializarme neste xénero e coller cada vez máis asignaturas vinculadas ao cinema.

Tanto é así que acabas montando unha produtora, non?

Si. En 2015 Ana Serna máis eu montamos a produtora Al Borde Films. Empezáramos xa nun proxecto colectivo que se chamaba Histeria Kolektiboa que era unha productora cultural, que hoxe en día segue funcionando, máis ampla. Con este percorrido démonos conta de que nos queríamos especializar no cinema e montar o noso propio proxecto. Entón esa aprendizaxe foi a que nos serviu para montala.

Centrándonos xa en Sólo son peces, que vos levou a narrar a historia de Teslem, Jadija e Dahba?

Dende a produtora nós vimos traballando con temáticas sociais, tanto a nivel documental como con vídeos con ONG´s ou empresas. Sempre nos movemos nun ámbito social vinculado a temáticas como o feminismo, o consumo responsable, a ecoloxía... Entón un día tivemos unha proposta da Asociación de Amigos e Amigas da Rasd de Álava para facer un documental e déronnos dúas premisas: unha, que tiña que tratar sobre a xestión da auga nos campamentos, e outra que tiñamos que facer alí un curso na escola de sonido como contraprestación. Despois déronnos total liberdade creativa e realizaron un acompañamento en todo o proceso.

Rodouse en abril de 2019. Como foi a gravación en Tinduf?

Tivemos dúas viaxes: na primera fomos dar o curso e buscar e localizar a historia, e na segunda xa fomos a gravar cun tempo moito máis comprimido. Nesa primeira viaxe foi todo un descubrimento da propia cultura. Acórdome de que o tema xurdiu nun traxecto en coche. Estabamos a buscar un tema sobre a xestión da auga e queríamos que tratase sobre como a xuventude retorna cando vai estudar fóra cos coñecementos para axudar a desenvolver a situación nos campamentos, e dixéronnos que se acababa de inaugurar unha piscifactoría.

Qué nos podes contar desas mulleres e do seu traballo?

Chamounos a atención esa capacidade de superación que mostraban na práctica do seu traballo e como desenvolvían a súa cotiandade, en relación coa bioloxía dende diferentes campos; pero tamén lle aplicaban ese cariño e esa constancia que facía reinventarse e reformular e buscar solucións para poder sacar adiante a piscifactoría. De por si xa é un proxecto moi novidoso e todo un reto nas condicións nas que estaban. O que era impresionante era a súa capacidade de resiliencia e adaptación aos cambios para sacar o mellor de si mesmas. Ao coñecelas a elas e a súa maneira de cultivar os peixes vimos clara a simboloxía co pobo saharauí; como elas eran o exemplo desa resistencia tamén de tantos anos no deserto, e das mulleres en concreto porque foron unhas das pezas claves á hora de montar os campamentos e da organización social que se coñece hoxe en día alí.

Que é importante para vós nun proxecto como este?

Pois igual a importancia do equipo, porque si que foi moi clave para nós. Desde a produtora traballamos de xeito horizontal e intentamos incorporar perspectivas diversas de todo o equipo en diferentes puntos do proxecto, e foi moi importante contar coa perspectiva de Sidi Brahim Najem, Mahyub Mohamed e Ahmed Omar, que foron parte do equipo nos campamentos, e tamén de Henar Echevarría e máis de Iratxe Aranguren, que nos acompañaron durante a rodaxe. Foi fundamental sobre todo a axuda das persoas dos campamentos, porque os ritmos, o choque cultural e a forma de rodar é moi diferente de aquí a alí e con eles foi posible e todo resultou moito máis doado.

Que suporía para ti gañar este galardón? Que se che pasou pola cabeza ó enterarte da nominación?

Aparte da gratificación profesional que conleva isto, cando recibimos a noticia da preselección foi no momento no que estoupou a guerra nos campamentos refuxiados entre o Sahara Occidental e Marrocos. Entón, quitando o primeiro impacto, que foi duro, porque mesmo un membro do equipo que estivo na rodaxe agora está militarizado... pois démoslle a volta para xogar tamén con esta incidencia que se estaba a poñer nas nosas mans para que tamén o tema chegase o máis lonxe posible e que formase parte de novo da axencia mediática, porque quedara silenciado durante moito tempo e desta forma ábrese unha xanela moi importante.

Pero esta curta xa se estreou no apartado de galardóns, non?

Pois o primeiro premio foi de fin de proxecto coa ONG KCD que teñen o Festival de Cine Invisible, de Bilbao, que nos deron o galardón para poder rematar a posprodución. Despois estreamos en Zinebi 61 e aí levamos o Gran Premio do Cine Español. Estas dúas partes axudáronnos no primeiro impulso. Despois tamén recibimos un premio de Innsbruck Nature Film Festival e unha selección no HotDocs de Canadá, que foi moi importante para conseguir a candidatura para os Goya.

Tedes actualmente novos proxectos xa en marcha?

Si, xusto agora estamos a piques de iniciar unha rodaxe dunha longametraxe que estamos facendo sobre refuxio e exilio, con esa perspectiva de mirar hacia atrás, hacia o exilio, para entender o refuxio e a crise de emigrantes de hoxe. É un proxecto que estamos a facer con CEAR Euskadi. E tamén estamos cunha curta que se chama Hondarrak, que fala sobre a crise de coidados que se destapou coa pandemia; as situacións de coidados das mulleres que traballan neste eido, como quedaron completamente precarizadas porque xa había problema de base.