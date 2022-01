Solicita o PSOE de Noia melloras na accesibilidade

NOIA. O grupo socialista noiés vai solicitarlle ao goberno municipal que parte dos fondos que o Concello percibirá no Plan de Obras e Servizos da Deputación se destinen a mellorar a accesibilidade no termo municipal e arranxar instalacións que

actualmente son perigosas para os veciños e veciñas de Noia, segundo indicaron. O PSOE considera prioritario eliminar barreiras arquitectónicas “que seguen prexudicando ás persoas con mobilidade reducida”. Ademais, os socialistas propoñen que se leven a cabo labores de mantemento no mobiliario do paseo marítimo, tanto en Barro como en San Lázaro, “para mellorar a seguridade en lugares moi concorridos”, sinalaron. m. c.