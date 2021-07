Solicitan á Xunta cooperación para garantir o sistema da planta do lixo de Lousame

Lousame. Os deputados do BNG, Luis Bará, Rosana Pérez e Iria Carreira consideran que a Xunta de Galicia “debe mudar a actitude de confrontación pola de cooperación con outros sistemas como o de Lousame que, coas melloras necesarias, contribuirían ao cumprimento das novas esixencias da normativa de residuos”. Aseguran que “en lugar de atacar e socavar o proxecto da Mancomunidade Serra do Barbanza”, o Goberno galego debería “establecer liñas de colaboración e mesmo de apoio económico para garantir a súa continuidade, a súa viabilidade e a súa modernización”.

Os nacionalistas reclaman, a través dunha proposición non de lei na Cámara autonómica, que a Xunta “estableza liñas de colaboración e cooperación coa citada mancomunidade para garantir a continuidade, viabilidade e mellora do sistema de recollida e tratamento da planta de residuos de Lousame; colaborar economicamente na dotación de medios materiais necesarios para a modernización e mellora da instalación, e desistir da campaña de ataque ao sistema Lousame e da idea de transformarla nunha planta de transferencia integrada en Sogama”, apuntan dende o partido.

Dende fai un tempo, membros do comité de FCC, empresa concesionaria do complexo lousamiá, amosan a súa preocupación ante informacións que apuntaban a un posible cambio no modelo de xestión, polo seu impacto no emprego. Ao respecto, dende a formación frentista afirman que ademais do retroceso que suporía social e ambientalmente, “o desmantelamento do sistema Lousame tería unhas graves consecuencias desde o punto de vista laboral, xa que se perderían arredor de 100 postos de traballo dos 160 cos que conta a planta. Isto suporía un duro golpe económico, xa que é un dos principais centros de traballo da contorna”, advirten. m.t.