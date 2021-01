Solicitan acondicionar un vial de Aguiño dañado por el arrastre de áridos

RIBEIRA. El PSOE de Ribeira registró una iniciativa instando al Concello a acondicionar la rúa do Porto, en la parroquia de Aguiño, un vial ubicado a la altura de una cantera cuyo pavimento asfáltico se encuentra muy deteriorado debido a la acumulación de áridos y tierra arrastrados por las lluvias. Según la citada formación política, “as escorrentías proveñen da vía transversal” y el deterioro del mencionado firme se debe también “ao escaso drenaxe á altura da parcela número dezaoito, o que fai que empoce a auga e se degrade o pavimento asfáltico na unión co formigón da rúa do Porto”. El portavoz municipal de los socialistas, José Manuel Vilas, advierte que “esta situación está a provocar molestias e danos nos vehículos que circulan pola zona, debido aos baches producidos na perda bituminosa e aos montículos de áridos”. s. s.