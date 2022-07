Solicitarán axuda para mellorar unha vía en Croído

Lousame. O pleno municipal de Lousame, reunido en sesión extraordinaria e urxente, aprobou a solicitude dunha subvención nominativa de 70.000 euros á Deputación da Coruña para o proxecto Mellora do viario en Croído. Un proxecto de inversión de 99.435,63 euros (IVE Incluído) no que o Concello de Lousame achegaría os 29.435,63 euros restantes.

A alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde Pais, explicou que se trata de “mellorar a seguridade viaria do camiño, reparar o pavimento do mesmo e dar continuidade á rede de servizos públicos na zona: auga, alumeado...”. A proposta foi aprobada sen debate cos votos a favor de PP e PSOE, e coa abstención da formación nacionalista.

Finalmente, o Pleno aprobou por unanimidade destinar os 154.438 euros do POS+ Adiciona 2/2022 a gasto corrente “e paliar as subidas da luz e dos carburantes, porque as facturas estanse practicamente duplicando”, apuntou Teresa Villaverde Pais.

Neste sentido, especificou que facturas de entre 10.000 e 13.000 euros por consumo eléctrico levan xa varios meses nos 25.000 euros. “É unha barbaridade”, lamentou a alcaldesa. A proposta foi aprobada polos tres grupos municipais sen debate. m. c.