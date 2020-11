Substitúen 50 luminarias da zona de Cimadevila, en Boiro, por outras LED

Boiro. O Concello de Boiro vén de substituír 50 luminarias da zona de Cimadevila co obxectivo de continuar co plan de aforro enerxético e redución de consumos e emisións de CO 2 . As novas luminarias, LED e de luz branca, substituirán ás que había de vapor de socio e luz laranxa.

No mes de maio xa se substituíron máis de 600 nos núcleos de Treites, Louriño, Brea, Valmaior, Vilariño, Sandrenzo, Comba, Cespón e Nine. As novas, de potencias comprendidas entre os 30 e os 50 vatios, contribúen ao aforro enerxético, reducindo o consumo eléctrico, os consumos e as emisións de gases, e ademais melloran a nitidez nos camiños e estradas.

Este cambio de luminarias no que traballa a administración local boirense supón un aforro duns 30.000 euros anuais, ademais de contribuír a mellorar as prestacións lumínicas das zonas onde se actúa e reducir a emisión de CO 2 en ata 70 toneladas anuais.

As luminarias LED escollidas son de fabricación española e dispoñen dun sistema para a telexestión remota, con vistas á implantación futura da xestión informatizada do alumeado. s. souto