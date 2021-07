Terra de Outes denuncia o roubo dunha placa no monumento ás víctimas do franquismo en O Freixo

A asociación cultural Terra de Outes presentou este mércores unha denuncia ante a Garda Civil polo roubo da placa colocada por este colectivo no monumento ás víctimas do franquismo en O Freixo na memoria do combatente republicano natural de Outes, Manuel Otero. Segundo indicaron, a peza foi instalada no ano 2019, coincidindo co 75 aniversario da súa morte no desembarco de Normandía, o 6 de xuño de 1944.

Desde Terra de Outes denuncian que “os monumentos dedicados á memoria histórica, desde que exiten, foron permanentemente obxecto de vandalismo, non sempre por parte de grupos de fanáticos neonazis, pero nos últimos tempos produciuse un rebrote de este tipo de ataques e non é casual que coincidan co rexurdimento da extrema dereita”.

O presidente do colectivo outense, Xoán X. Mariño, subliñou que “non imos deixar de lembrar o sacrificio de tódolos que morreron ou perderon a súa liberdade” e avanzou que volverán repoñer a placa de homenaxe “tantas veces como faga falta”. “Cada acto vandálico é tamén unha oportunidade para facer pedagoxía e recordar quen eran as persoas represaliadas, a súa loita pola libertade e os seus valores”, afirmou.